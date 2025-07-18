Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde yürütülen hazırlıklarda, oyuncular günde çift antrenman yaparak hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de taktiksel oyun becerilerini geliştiriyor. Sabah antrenmanları genellikle düz koşu, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başlarken, öğleden sonra ise saha çalışmaları ve teknik-taktik uygulamalarla devam ediyor. Gürsel ve yardımcıları, takımın kondisyon seviyesini yükseltmenin yanı sıra, yeni transferlerin takıma adaptasyonunu hızlandırmak için de yoğun çaba harcıyor.

Bordo beyazlı oyuncular, ilk etap kampında kazandıkları kondisyonu Bolu’daki kampta güçlendirmeyi hedefliyor. Kamp süresince dayanıklılık ve takım içi iletişim üzerinde de özel olarak duruluyor. Ayrıca, sezon boyunca karşılaşılacak farklı oyun tarzlarına karşı hazırlıklı olmak için taktik varyasyonlar üzerinde de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kampın önemine dikkat çekerek, “Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için bu kamp çok kritik. Oyuncularımızın fiziksel ve mental olarak hazır olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hem takım uyumu hem de bireysel performanslar için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bolu’da geçireceğimiz bu süreç, sezon boyunca sahada daha dayanıklı ve organize olmamızı sağlayacak” dedi.

Kampın 27 Temmuz’a kadar devam edeceği açıklanırken, futbolcuların motivasyonu ve çalışma disiplini de teknik heyet tarafından övgüyle karşılanıyor. Bandırmaspor camiası, sezon öncesi yapılan bu titiz hazırlıkların takıma olumlu yansıyacağına inanıyor.

Yeni sezon için Bolu kampındaki hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor, ligde daha güçlü ve iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.