Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kent merkezinde, polis uygulama noktasında, doğu illerinden yola çıkan Cengiz E., yönetimindeki 34 KF 0494 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2’si bağajda, 3’ü arka koltukta 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Cengiz E. ile yanındaki Kerem O. ve Deniz C., organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.