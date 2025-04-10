İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 237 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 118’inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ilgili birimlerce yürütülen çalışmalar neticesinde siber suçlara yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, söz konusu operasyonlar 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Bu kapsamda, dijital suçlarla mücadele amacıyla yürütülen operasyonlarda 237 şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 118’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma ve adli işlemler ise halen devam ediyor.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen materyaller arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve çeşitli dijital veri taşıyıcılarının yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında; "Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık", "Yasa dışı bahis oynatmak ve oynanmasına aracılık etmek", "Çevrim içi çocuk müstehcenliği içeriklerinin yayılması" ve "Nitelikli hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket ettiklerini vurgulayarak, vatandaşların dijital güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.