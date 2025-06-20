Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025-Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Yapılan itirazların incelenmesinin ardından, Genel Cerrahi Alanı Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 21 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Sınav Sonuçları Erişime Açıldı

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

Cevap Kağıtları 10 Gün Boyunca Erişime Açık

ÖSYM ayrıca adayların cevap kağıtlarının görüntülerini, optik okuyucular tarafından okunan işaretlemelerini ve doğru cevapları, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açtı.