Türkiye'nin tescilli lezzetlerinden olan Türk baklavası, 14’üncü Uluslararası Baklava Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm başkenti Girne’de tanıtılacak. Festival, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından Azerbaycan’dan sonra KKTC’de düzenlenecek. Organizasyonda Türk baklavasının yanı sıra yerel tatlıların öne çıkarılması ve yaklaşık 2 ton baklava dağıtılması planlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’den Festival Değerlendirmesi

BAKTAD Yönetim Kurulu üyeleri ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festival öncesi bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Şenkul, 14’üncü Uluslararası Baklava Festivali’ne Girne’nin ev sahipliği yapmasının son derece önemli olduğunu belirtti. KKTC’de yapılacak festivalin kültürel lezzetlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını ve bu organizasyondan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Festivalin Kültürel ve Ticari Katkıları Vurgulandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festivalin Girne’nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını, kültürel ve ticari anlamda dünya ile iletişimi güçlendireceğini ifade etti. Festivalde onlarca firmanın tanıtım yapacağını ve KKTC’nin tatlı lezzetlerinin Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde tanıtımına olanak sağlanacağını belirtti. Şenkul, vatandaşları festivale katılmaya davet etti.