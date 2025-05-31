Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı. Yörük kültürünün tanıtılıp yaşatıldığı festivalin açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yörüklük bizi biz yapan özümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Yörüklük, Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı sırdır" dedi. Festivalin açılış töreninde Kıraç konser verdi.

Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapıldı. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Kuat Kanafeev, ilçe belediye başkanları, Yörük Türkmen dernekleri, Türk dünyasından konuklar, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, kadın kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Muhittin Böcek, tören öncesinde çadırında konuk ülke heyetlerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından gelen heyetler Başkan Böcek'e hediye takdiminde bulundu.

VALİ ŞAHİN'DEN BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Festival açılış töreni İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Yörük Festivali için teşekkür etti. Vali Hulusi Şahin, "4 yıldır düzenlenen Yörük Türkmen Festivali unutulmaya yüz tutmuş, Türklüğün yüksek vasfını burada hatırlatıyor. Atatürk'ün 10. yıl nutkunda özellikle vurguladığı 'Atinin ufkunda bir güneş gibi doğacaktır' dediği o yüksek medeniyet vasfı yine yükselecek ve dünyaya adalet, barış, hak, hakikat nedir öğretecek" dedi. Başkan Muhittin Böcek ve Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal konuşmasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'e Döşemealtı halısı ve plaket takdim etti.

'KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ'

"Festivalimiz ile kültürel mirasımıza hep birlikte sahip çıkma hayalimin her yıl daha büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Muhittin Böcek, "Bugün burada, Torosların eteğinde, dağların dilini bilen, doğayı dost edinen Yörüklerin, Türkmenlerin özüne, köklerine, yüreğine dokunuyoruz ve unutmayınız ki Yörük ateşi sönmez, Türkmen eli eğilmez. Bu söz sadece bir cümle değil; asırlardır süren bir yürüyüşün, bir direnişin, bir onurun adıdır" dedi.

'YÖRÜKLÜK BİR KÜLTÜR'

Yörüklüğün bir ırk ya da mezhep değil, bir kültür olduğunu vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, "Bizler, at sırtında Orta Asya'nın engin bozkırlarından Toroslara, Altaylardan Tuna'ya uzanan kutlu bir yürüyüşün çocuklarıyız. Otağımızda kültür yoğurmuş, davuluyla toy kurmuş, sazıyla sevda yakmış Türk'ün Yörük Türkmen torunlarıyız. Bizim için yiğitlik, cesaret, azim ve çalışkanlık; sevgi ve hoşgörü, vefa dilimizden ve yüreğimizden türkülere, destanlara dönüşmüştür. Ne ezeriz, ne eziliriz, ne de eğiliriz. Zulmetmeyiz ve asla zulme boyun eğmeyiz. Zalimin karşısında, mazlumun her daim yanında oluruz" diye konuştu.

Başkan Böcek, festivale katılım sağlayan, destek ve emek verenlere teşekkür etti. Başkan Böcek konuşmasının ardından Sibel Gezen'e İl Hatun'u kılıcını takdim etti.

KIRAÇ YÖRÜK FESTİVALİNİ COŞTURDU

Açılış töreninin ardından Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç sahneye çıktı. Şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle seslendiren Kıraç, müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendiren Kıraç, Antalya'da, Yörük Türkmen Festivali'nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Antalyalılar hep bir ağızdan Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek de Kıraç'a festivale renk kattığı için teşekkür ederek Döşemealtı halısı hediye etti.