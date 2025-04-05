AKSARAY'da asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen grup, otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp eğlendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan grup, yolu trafiği kapattı. Araçlarından inen gruptakiler, bir süre eğlendi. Trafiğin sıkışmasının ardından konvoy tekrar hareket ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)