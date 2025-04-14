Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin ihracat verilerini duyurdu. Açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 15 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 37 ilde ihracat artışı yaşandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, "2025 yılı Ocak-Mart döneminde 15 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 37 ilimizde ihracatımız artmıştır. 2025 yılı mart ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 884 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 202 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 752 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 173 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. 2025 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; İstanbul 264 milyon dolarlık artışla birinci il, Ankara 226 milyon dolarlık artışla ikinci il, Kocaeli 109 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Hatay 94 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Bursa ise 89 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır" denildi.

Açıklamanın devamında ise, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadeleri yer aldı.