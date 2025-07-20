Sincan Belediyesi, bu projeyle bilimsel düşünen, araştıran, sorunlara çözüm üretebilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Her Atölyede Yepyeni Bir Deneyim

Bilim Sincan’da düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar, ilgi alanlarına göre farklı etkinliklere katılma imkânı buluyor. Teknoloji Atölyesi kapsamında gerçekleştirilen “Kâğıt Devre” etkinliğinde ise öğrenciler, boyadıkları resimleri elektrik devreleriyle ışıklandırarak elektrik ve devre sistemlerini eğlenceli bir yöntemle öğreniyor.

Astronomi Atölyesi bu hafta “Takım Yıldızı” etkinliğiyle minik gökyüzü kâşiflerini evrenin gizemleriyle buluşturdu. Çocuklar, bu etkinlikte yıldız kümelerini tanıma ve gökyüzünü gözlemleme fırsatı yakaladı.

Doğa Bilimleri Atölyesi’nde düzenlenen “Ağaç Atölyesi” etkinliğiyle öğrenciler, doğayı bilimsel bir bakış açısıyla keşfederken; Matematik Atölyesi’nde gerçekleştirilen “3 Boyutlu Düşünüyorum” etkinliğinde ise adeta küçük birer mimara dönüştüler.

Yaz boyunca devam edecek atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, bilim.sincan.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Randevu oluşturan öğrenciler, belirlenen gün ve saatte atölyelerde yer alarak bilimle dolu bir yolculuğa çıkıyor.