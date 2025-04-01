Yavaş, yargılamaların adil olmasının yanı sıra insani olması gerektiğini vurgulayarak, Polat'ın durumunun vicdani bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Sağlık sorunları ortada"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş,Mahir Polat ile beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak "Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat'ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.