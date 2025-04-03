Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araçta beklenmedik bir patlama meydana geldiği ifade edildi. Patlamanın ardından araç alev alırken, Amsterdam polisi, aracın sürücüsünün yangını kasıtlı olarak çıkardığından şüphelenildiğini, olasılıkla eylemi bilerek yaptığı belirtildi.

Polisin açıklamasına göre, kamera görüntüleri yangının yaşanan patlama sebebiyle çıktığına işaret ediyor. Patlama, kalabalık meydanda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üzerindeki kıyafetler ateş almış bir kişinin patlamanın yaşandığı ve alev alan kırmızı aracın yakınlarında durduğu görüldü. Yangında yaralandığı görülen kişi ateş söndürüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, meydanın büyük bir kısmını yayalara ve trafiğe kapatırken, patlayıcı uzmanları araçta inceleme başlattı.