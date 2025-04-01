Abbas SATIR

Ramazan Bayramının sona ermesiyle yarın piyasaların nasıl bir hareketlik yaşayacağı merak konusu oldu.

Yurt içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gran altın hızla yükseldi, gözaltı tarihi olan 19 Mart'ta 4.010 lirayı gördü. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle gerileme yaşansa da altın yerinde durmadı. Bayram günlerinde sınırlı işlem yapılabilmesine rağmen 3,813 seviyesine kadar yükseldi. 2 Nisan'da hem yurt içi piyasalar açılacak hem de Amerika'da tarifelerle ilgili açıklamalar yapılacak. Bu nedenle uluslararası piyasalar gibi iç piyasada da altının yerini koruması bekleniyor.

EN GÜVENLİ LİMAN ALTIN

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde altın fiyatlanında tarihi bir yükseliş yaşandı. Ons altın yüzde 13, gram altın ise yüzde 16-17 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, altın yatırımında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek elinde fiziki altın olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor.

Özellikle ABD'deki siyasi belirsizlikler ve başkan Trump'in uygulamaya koyduğu gümrük vergisi politikalan piyasalarda volatiliteyi artırdı ve yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Buna ek olarak enflasyonun tekrar yükselme eğilimine girmesi, altının değer koruma aracı olarak öne çıkmasına yol açtı. ABD ve Euro Bölgesi'nde artan enflasyon beklentileri, yatırımcıların altına olan ilgisini daha da güçlendirdi.

KRİZ ANINDA EN BÜYÜK GÜVENCE ALTIN

Ekonomistler, altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik krizlerde en güvenilir değer saklama aracı olduğunu vurguluyor. Örneğin bir kriz anında 50 gramlık bir altını taşımak yaklaşık 192 bin TL'lik banknot taşımaktan daha kolay. Yani küresel belirsizliklerin arttığı bir dönende, fiziki altına sahip olmak stratejik bir avantaj sunuyor. Gelecekte altın piyasasında büyük değişikliklerin yaşanması beklenirken, yatırımcıların bu gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Fiziki altına sahip vatandaşlara uyarılarda bulunan ekonomistler gelecek senelerde altın piyasasında ciddi ve büyük değişiklikler olacağını vurgulayarak elinde altını olanlann kıymetini bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YATIRIMCILAR ALTINI NASIL SAKLAMALI?

Ekonomistler yatırımcıları son yıllarda fiziki altın ve dijital altın arasında ikilem yaşadığını, geleneksel yatırımcılar fiziki altına yönelirken, dijital altının ise güvenlik açısından avantaj sunduğunu belirtiyor.Ancak, fiziki altının korunması ve saklanması konusundaki riskler devam ediyor.