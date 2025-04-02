Teşkilat dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarıldı. 2 Nisan'da yapılacak olan boykot çağrısına destek veren ünlü oyuncu gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilmişti.

Bir çok ünlü ismin de dahil olduğu boykot çağrısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Boykot çağrısı yapanlardan biri de oyuncu Aybüke Pusat oldu,

TRT birde yayınlanan teşkilat dizisinin başrol oyuncusu yaptığı bu paylaşımımla sosyal medyayı ikiye böldü. Yapılan boykotu destekleyen ünlüler, Aybüke Pusat'a destek olmak amacıyla paylaşımlar yapmaya başladı.

TRT ise yaptığı basın açıklamasıyla Teşkilat dizisinde Tuna karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ı oyuncu kadrolarından çıkardıklarını açıkladı.