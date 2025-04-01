2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisi Somaspor deplasmanında son bulan Play-Off hattındaki Menemen Futbol Kulübü yarın küme düşmesi daha önce kesinleşen sonuncu Giresunspor'u erteleme sınavında konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Menemen FK grupta bitime 6 maç kala 52 puanla dördüncü sırada yer alıp Play-Off'u matematiksel olarak garantilemeye çalışıyor. Toplam 9 puanı silinen, gençlerle mücadele eden Giresunspor ise puansız son sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA