Pandeminin 5. yılında kayıplar ve eleştiriler

Oda tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde ve Türkiye'de COVID-19 nedeniyle yaşanan kayıplara dikkat çekildi. Türkiye'de resmi rakamlara göre 102.174 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, vaka ve ölüm sayılarının şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı eleştirisi yapıldı.

Sağlık sistemindeki yetersizlikler

Açıklamada, sağlık sisteminin yetersizlikleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin zayıflığı ve işyeri koşullarının riskleri nedeniyle pandeminin etkilerinin yıkıcı olduğu vurgulandı. Ankara Tabip Odası'nın verilerine göre, 522 sağlık çalışanı görev başındayken hayatını kaybetti. Bu ölümlerin çoğunun önlenebilir olduğu belirtilerek, yetersiz kişisel koruyucu ekipman ve sağlık kurumlarının altyapı yetersizlikleri eleştirildi.