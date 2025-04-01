Sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında önceki akşam sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Sahnede İlk Müdahaleyi Yıllar Önce Destek Olduğu Doktor Yaptı

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi, tıp fakültesinde öğrenciyken kendisine destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak’ın yaptığı ortaya çıktı. Yasak, duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"20 yıl önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler, bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın’ diyerek bize telefon numaranı vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü ve doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. 'Mağusa Limanı' türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle Kuzeyin Oğlu.”

Ferhat Göçer'den Çarpıcı Açıklama: “Bu Konuda Defalarca Uyardım”

Sanatçı ve doktor kimliğiyle bilinen Ferhat Göçer, Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konak’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Göçer, KKTC polisinin olayla ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Göçer, benzer organizasyonlarda sağlık önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, büyük organizasyonlarda mutlaka bir ambulans ve kalp krizine profesyonelce müdahale edebilecek CPR ekibinin hazır bulunması gerektiğini vurguladım. Bu konuda hem otel yetkililerini hem de hükümet yetkililerini defalarca uyardım.”

"Hastaneye Ulaşması 1 Saat Sürdü"

Ferhat Göçer, sahnede fenalaşan Volkan Konak’a CPR uygulanmasının geciktiğini belirterek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Kalp krizi geçiren bir hastanın saniyeler içinde müdahale edilmesi gerekirken, Volkan Konak’ın hastaneye ulaşması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu tür durumlarda hızlı müdahale hayati önem taşırken, yaşanan gecikmenin telafisi mümkün değildir.”

KKTC Polisi Soruşturma Başlattı

KKTC polisi, Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ileri tetkikler yapılacağı açıklandı.

Volkan Konak Trabzon’da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Volkan Konak’ın cenazesi, bugün İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülecek. Sanatçı, yarın aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.