İmamoğlu paylaşımında,

"Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.

100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.

Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.

Not: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.



100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.



Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent… pic.twitter.com/hf0yByBPkJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2025