Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin üçüncü Gününde Neler oldu?

25 Ağustos 1921'de, Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinden biri yaşandı. Yunan kuvvetleri Haymana bölgesindeki Mangal Dağı'nı ve Sakarya Nehri çevresindeki tepeleri ele geçirdi. Türk ordusu, Batı Cephesi Komutanlığı'nın emriyle taarruza geçerek Yunan kuvvetlerini nehrin batısına atmak için mücadele etti.

Bu süreçte özellikle 48. Alay, Beştepe mevkiinde büyük bir direniş gösterdi. Yüzbaşı Cemil ve Yüzbaşı İsmail Naci gibi önemli subaylar şehit oldu. Yoğun topçu ateşi altında kalan alay, yardım gelmemesine rağmen geri çekilmeyip karşı taarruza geçti. Beştepe'de çok sayıda şehit verilmesi nedeniyle burası "Şüheda Tepesi" olarak anıldı.

Cephenin sol kanadında ise Yunan birlikleri Türbe Tepe’ye saldırdı. Türbe Tepe savunması ağır kayıplara rağmen sürdü. Tepenin kaybı üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak müdahale etti ve yeni bir taarruz planı yapıldı. 57. Tümen ve Kafkas tümenlerinin desteğiyle Türbe Tepe tekrar geri alındı.

Bu çetin mücadele, Sakarya’daki Türk ordusunun azmini ve vatan savunmasındaki kararlılığını ortaya koydu. Bu savaş, milletin son umudu olarak görülüyordu ve gençler özgürlük uğruna canlarını feda etmişti.