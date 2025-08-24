Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor!

Sakarya Meydan Muharebesi'nin İkinci Gününde Neler oldu?

Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk gününde Mangaldağ mevzilerinin kaybedilmesi, Mustafa Kemal Paşa'nın konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmasına yol açtı. Batı Cephesi Komutanlığı tarafından tebliğler askerlere iletildi. Düşmana karşı daha güçlü bir şekilde ilerlemeyi planlayan Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası, ordunun 22 günlük mücadelesi ve halkın orduya verdiği olağanüstü destek, Kızılcagün TV’de yayınlanan programda Dr. Mehmet Çanlı, Dr. Cüneyt Küsmez, Kadim Koç ve Mutlu Özden Uluç’un anlatımıyla izleyicilere sunuluyor.