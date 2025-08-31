Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılına özel hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle YouTube üzerinden yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşı olarak bilinen Sakarya, hazırlanan videolarla kritik dönüm noktaları ve stratejik gelişmelerle izleyicilere aktarıldı.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in sunumuyla ekrana gelen programda, Sakarya Meydan Muharebesi’nin az bilinen yönleri, tarihi detayları ve dönemin askeri stratejileri de ele alındı. Böylece izleyiciler, 104 yıl önce yaşanan bu büyük mücadelenin bilinmeyen ayrıntılarını öğrenme fırsatı buldu.

Sakarya Meydan Muharebesinin Dokuzuncu Gününde Neler Oldu?

31 Ağustos 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, oldum olası Çaldağı konusuda çok hassastı. Bu kilit arazinin cephe merkezindeki savunmanın bel kemiğini teşkil ettiğini ve savaşın gidişatı üzerine oynayabileceği oyunu herkesten iyi biliyordu. Bugün de kırık kaburga kemiğinin ağrısına rağmen, göğsü sargılar içinde bulunduğu halde muharebeleri yakından takip etmek için, Çaldağı'nın hemen kuzeyindeki Karayavşan köyünün bir tepesine gelmiş yanında Fevzi Paşa ve grup komutanı Yusuf İzzet Paşa ile durumu izliyor ve gerekli emirleri veriyordu.Bir gün önceki hava keşfinde Çaldağı bölgesinde 26 bin Türk askerinin topladığı raporunu alan Papulas Türk ordusunun cepheden bir karşı taaruz yapmayı planladığını düşünerek buna yönelik hızla tedbirler almaya başladı. Fakat daha sonra bunun doğru olmadığını Türklerin karşı taaruz yapmayacağını anlayınca bu sefer de yine hatalı bir değerlendirmeyle Türklerin geri çekilmeye başladığını, burdaki birliklerin artçı birlikler olduğunu düşündü. Bunun için birliklerine süratle sabahın erken saatlerinde taaruz etmesi emrini verdi.

Devamı için video aşağıda!