İzmir Valisi Süleyman Elban, "Otluk alanda başlayan ve saatte 85 kilometreyi bulan rüzgarla süratli bir şekilde güney yönlü yangın ilerlemeye başladı. 13 dakika içinde müdahale başladı. Yangın hızlı bir şekilde Karaköy, Germiyan ve Nohutalan yerleşimlerine yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar, 6 uçak 20 helikopter havada, sabaha kadar da 217 kara aracı 783 personel ve etrafta güvenliği sağlayan güvenlik güçleriyle mücadeleye devam ediyoruz. 3 Mahalleyi tehdit etti ve dolayısıyla bu mahalleler tahliye edildi. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiştir değil. Bir can kaybımız veya yaralımız yok. Tedbir olarak 3 mahalleyi boşalttık. Yangının başladığı Ildırı Mahallesi de bazı siteleri boşalttık. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Germiyan’a doğru yeni bir hatta yangın olsa da yerleşimi tehdit etmiyor, ciddi sorun gözükmüyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendiriyoruz. Teknik ekiplerin yaptığı ilk değerlendirme bu şekilde. Ayrıca görgü tanıklarında ifadesi bu yönde. Elektrik hattından çıktığı söyleniyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA