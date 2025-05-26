ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, uyuşturucu ile mücadelede ulusal seferberlik çağrısı yaparak, “Bu sorunu öncelikli mesele haline getirmezsek, çocuklarımız sağlıklı bireyler olarak büyüyemez, aile kuramaz ve insanlığa faydalı bireyler olamaz” dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen “2. İl Başkanları Toplantısı” öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Türkiye'de doğum hızının 1.54’e kadar gerilediğini hatırlatarak bunun ciddi bir beka problemi olduğunu vurguladı. Ağıralioğlu, “Doğum oranları düşüyor ancak daha büyük bir tehdit olarak uyuşturucu ve yasa dışı bahis tezgahlarıyla çocuklarımızın geleceği karartılıyor. Bu durum, milli güvenlik konseptine dahil edilmesi gereken bir mesele haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından kurtarmalıyız”

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis konularında toplumun her kesimini kapsayan bir mücadele başlatılması gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, “Devlet kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlardan Cumhurbaşkanlığı makamına kadar herkesin bu meseleye odaklanması gerekiyor. Çocuklarımızın hayal kurabilmeleri, sağlıklı bireyler olabilmeleri için uyuşturucu bataklığına düşmelerinin önüne geçmeliyiz” diye konuştu.

“Enflasyonla mücadelede bedeli en zayıflar ödüyor”

Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Ağıralioğlu, yüksek enflasyon ve faiz politikalarının dar gelirli vatandaşları ezdiğini belirtti. “Enflasyona bağlı verilen maaş zamları kısa sürede eriyor. Asgari ücretliler ve emekliler, aldıkları zamların büyük bölümünü birkaç ayda kaybediyor. TÜİK verileriyle enflasyonu düşük göstererek zam vermemek artık bir yöntem haline geldi” dedi.

Ağıralioğlu, “Enflasyonla mücadele edilecekse, bunun yükü asgari ücretli ve emeklinin omuzlarına bindirilmemelidir. Bu insanlar ekonomik istikrar programlarının mağduru olmamalı. Devlet, verdiği zamların gerçek enflasyon karşısındaki kaybını telafi etmek zorundadır” açıklamasında bulundu.

“Atanamayan öğretmenler için kontenjan planlaması yapılmalı”

Atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyete de değinen Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’de şu an 386 bin öğretmen adayının atama beklediğini belirterek, “Her yıl 100 bin yeni mezun veriyoruz ama yeterli kontenjan açılmıyor. KPSS’de yüksek puan alan gençlerimiz, atanamadıkları için sistemin dışına itiliyor. Eğer ihtiyacınız kadar kadro açmayacaksanız, neden bu kadar kontenjanla öğrenci alıyorsunuz?” diye sordu.

KPSS puanlarının boşa gitmesini engelleyecek çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, “Gençlerimizi yarış atı gibi sürekli sınavdan sınava sokmak yerine, aldıkları puanlara göre doğrudan akademik kadrolara yerleştirmek daha sağlıklı olur. Bu ülkenin geleceğini yetiştirecek öğretmen adaylarına daha fazla saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi deney tahtasına döndü”

Türkiye’nin ekonomik politikalarını da eleştiren Ağıralioğlu, “Faiz ve döviz baskılama politikalarıyla ekonomi yönetilemez. Son 1,5 yıldır deneme yanılma yöntemiyle ekonomi yönetiliyor. İki berberin birbirini tıraş ederek zengin olması gibi, içi boş bir stratejiyle ülke ekonomisini toparlamaya çalışıyorsunuz. Türkiye’nin tüm birikimleri heba edildi, halk yoksullaştırıldı” dedi.

“Anahtar Parti, sesi duyulmayanların sesi olacak”

Partisinin temel hedeflerinden birinin halkın sesi olmak olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Anahtar Parti olarak; görmezden gelinen sorunları gündeme taşıyacağız. İl başkanlarımızla, MYK üyelerimizle ve teşkilatlarımızla birlikte Türkiye’nin sorunları için çözüm üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.