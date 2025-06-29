Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni pazar yeri hizmete sunuldu. Ulaş Belediyesi, ilçede pazar günleri kurulan semt pazarının yeni yerinde düzenlemelerini tamamladı.

İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey, pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Semt pazarının daha önce ana cadde üzerine kurulduğunu belirten İlbey, şunları kaydetti:

'Esnaf ve vatandaşlarımız trafik yönünden sıkıntı yaşıyordu. Pazarda alışveriş yapmak hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafı için işkence haline geliyordu. Pazar esnafının ve vatandaşların rahat alışveriş yapmaları bizler için çok önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın ve pazar esnafının talepleri doğrultusunda pazar yerini değiştirerek daha rahat alışveriş yapmalarını sağladık.'

Esnaf ve vatandaşlar da hizmetten dolayı İlbey'e teşekkür etti.