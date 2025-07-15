Bu turda Türk takımı yer almazken, temsilcimiz RAMS Başakşehir mücadeleye 2. eleme turundan başlayacak. Turuncu-lacivertliler, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti. İlk maç 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanş ise 31 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak.

1. Eleme Turu Rövanş Programı

İlk karşılaşma yarın Letonya'da oynanacak:

19.00 Auda (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda) (İlk maç: 0-0)

Perşembe günü ise Avrupa'nın dört bir yanındaki 20’den fazla statta futbol şöleni yaşanacak. Öne çıkan maçlardan bazıları:

HJK – Runavik (İlk maç: 0-4)

Santa Coloma – Borac (İlk maç: 4-1)

Dila – Racing Union (İlk maç: 2-1)

Koper – Zeljeznicar (İlk maç: 1-1) Ayak Tenisi Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu İçeriği Görüntüle

Turnuva formatı gereği bu turda da çift maç usulü uygulanıyor ve galip gelen ekipler bir üst tura çıkıyor.

Başakşehir’in Rakibi Cherno More

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA sıralamasındaki avantajı sayesinde doğrudan 2. turdan katılıyor. Rakibi ise Bulgaristan’dan Cherno More Varna oldu. İlk maç 24 Temmuz’da deplasmanda, rövanş ise 31 Temmuz’da İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.