Tuzla Belediyesi’nden yapılan kamuoyu açıklamasında, plaj alanının tüm yapımının belediye tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, halkın kullanımına sunulan bu alanın özel bir şirkete devrinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Halk Plajı Artık Belediyemiz Tarafından İşletilemeyecek”

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“2024 yaz sezonunda ücretsiz hizmet vermeye başladığımız halk plajımız, plaj alanının ilgili Bakanlık tarafından özel bir şirkete 10 yıllığına kiralanması nedeniyle Belediyemiz tarafından işletilemeyecektir.

Tuzlalılara ait olan ve tüm yapımı Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen plaj alanının özel bir şirkete devrine ilişkin sözleşmeye karşı hukuki sürecimiz başlatılmıştır. Süreç tamamlanana kadar halk plajımızı Tuzla Belediyesi olarak işletemeyeceğiz.”

Belediye açıklamasında, durumun Tuzlalıların takdirine sunulduğu belirtilerek, sürecin hukuki yollarla takip edileceği vurgulandı.