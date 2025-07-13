İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk vatanını böldürtmeyeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde düzenlenen "İkinci İhanet Sürecine Hayır" başlıklı programda yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. Siyaset Araştırma Merkezi ve Milliyetçi Kongre Derneği tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Dervişoğlu, “Türk milletinin sahibi, Türk milletinin bizatihi kendisidir. Kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş stratejilerine teslim etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Özgürlükle Yazılır, Mücadeleyle Tanımlanır"

Konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci “fırtına bulutları” olarak nitelendiren Dervişoğlu, “Bugün görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Bu karanlığı ruh ve inançla dağıtma zamanıdır. Gün, Mustafa Kemal Atatürk’ün stratejisini bugünün aklı ve imkanlarıyla yeniden düşünme ve hayata geçirme günüdür. Cumhuriyet bir hikayedir; özgürlükle yazılır, mücadele ile tanımlanır. Bu hikâyeyi tamamlamakta kararlıyız” dedi.

Dervişoğlu, milliyetçiliklerinin sorgulanmasına tepki göstererek, “Bizi itham edenlere, mücadelemizi küçümseyenlere aldırmayın. Türkiye kimsenin malı değildir. Türk milletinin kaderi, hiç kimsenin iki dudağı arasına terk edilemez” diye konuştu.

"Türk Milletini Bir Kişi Temsil Edemez"

Siyasi temsil konusunda eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Türk milletini temsil etme yetkisi bir kişinin tekelinde olamaz. Bizi susturmak isteyenlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bazı çevreler Türkleri Devlet Bahçeli'nin, Kürtleri Abdullah Öcalan'ın, diğerlerini ise Erdoğan'ın temsil etmesini istiyor. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyeti Yıktırmayacağız, Türk Vatanını Böldürtmeyeceğiz"

Konuşmasının sonunda net bir duruş sergileyen Dervişoğlu, “Haklıyız, iyiyiz ve cesuruz. Atalarımızdan bize miras kalan Cumhuriyetimizi koruyacağız. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz, ihanet projelerine asla teslim olmayacağız” dedi.