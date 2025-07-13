Çankaya’da çıkan yangında yaşamını yitiren 63 yaşındaki güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya’nın (63) cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Çetinkaya için öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan Çetinkaya'nın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayda 3 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Yangın, önceki gün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’ndeki bir sitede yer alan 26 katlı apartmanın 4. katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya'nın, üst katlardaki sakinleri uyarmak amacıyla asansöre bindiği ve bu sırada yoğun dumana maruz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Binada yapılan incelemeler sürüyor.