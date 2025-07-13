İnegöl ilçesinde otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Emircan A. idaresindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada İlyas K. (67) yönetimindeki 43 ER 273 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

2 Sürücü ve 2 Yolcu Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Emircan A. ve İlyas K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Nehir A. ve hafif ticari araçtaki Hüseyin C. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.