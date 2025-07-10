Türkiye iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Tunç Holding’in kurucusu ve onursal başkanı Tuncay Azaphan, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sanayi, enerji ve eğitim alanlarında yaptığı yatırımlarla tanınan Azaphan’ın vefatı, iş ve siyaset camiasını yasa boğdu.

Tunç Holding tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunç Holding ailesi olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız, değerli büyüğümüz Tuncay Azaphan’ı 10 Temmuz 2025 tarihinde kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Merhumun aziz hatırası, ülkemize ve iş dünyasına kattıklarıyla sonsuza dek yaşayacaktır.”

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Merhum Tuncay Azaphan’ın cenazesi, 11 Temmuz 2025 Cuma günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

TUNCAY AZAPHAN KİMDİR?

Bayburt doğumlu iş insanı Tuncay Azaphan, Türkiye iş dünyasının öncü isimlerinden biri olarak tanınıyordu. 1942 yılında Bayburt'ta doğan Tuncay Azaphan, genç yaşta çalışma hayatına atıldı. 1957 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak Hava Astsubayı olarak görev yaptı. 1976 yılına kadar süren askerlik kariyerinin ardından sivil hayata geçiş yaptı ve girişimcilik yolculuğuna başladı. 1970 yılında kurduğu Tunç Holding ile iş dünyasında önemli bir yer edinen Azaphan, özellikle enerji, akaryakıt, inşaat, tekstil ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle tanındı. Kurucusu olduğu Tunç Holding, Türkiye genelinde birçok projeye imza attı ve ülke ekonomisine katkı sağladı. Azaphan, yalnızca iş dünyasında değil, eğitim alanında da iz bıraktı. 1997 yılında İstanbul Güngören’de yaptırdığı Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, binlerce öğrencinin meslek sahibi olmasına vesile oldu. Bu yönüyle toplumsal sorumluluğa verdiği değerle de ön plana çıktı.

Aile hayatında da güçlü bir duruş sergileyen Tuncay Azaphan, oğlu Dinçer Azaphan aracılığıyla Tunç Holding’in bugünlere ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Oğlu Dinçer Azaphan, holdingin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.