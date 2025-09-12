ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'dan New York'a gitmek üzere çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesi konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, 'Bir hata olmuş olabilir.' diye karşılık verdi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

Trump, konuyla ilgili önceki açıklamasında, 'Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İsrail'in Katar saldırısının 'Gazze'de olası ateşkes sürecini' etkilememesini umuyor

Trump, İsrail'in Katar'a yönelik son saldırısının Gazze'de olası ateşkes ve esir takası sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya, 'Umarım hiç etkilemez. Esirlerin serbest bırakılmasını ve bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Umarım bu durum (Katar'a saldırıdan) hiç etkilenmez.' yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin önceki açıklamasında, saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu ve saldırıyı durdurmak için 'yeterince zamanlarının olmadığını' savunmuştu.

Trump, Bolsonaro'nun darbe girişiminden suçlu bulunmasından memnun değil

Trump, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Yüksek Mahkeme tarafından darbe girişiminde bulunmaktan suçlu bulunmasından memnun olmadığını söyleyerek 'O duruşmayı izledim. Onu oldukça iyi tanıyorum, bence iyi bir devlet başkanıydı. Böyle bir şeyin olması çok şaşırtıcı.' ifadelerini kullandı.

Kendisine de benzer davaların açıldığını ancak hukuken bunları atlattığını ifade eden Trump, 'Onu, Brezilya Devlet Başkanı olarak tanıyordum. İyi bir insandı ve böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum.' değerlendirmesini yaptı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulmuştu. Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişiminden suçlu bulduklarını açıklamıştı.