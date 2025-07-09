Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına verdiği desteğe ilişkin konuştu. Tunç, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tunç, "İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki yargılamalar TRT'de canlı yayımlansın" çağrısına ilişkin, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nindir" dedi.

DEM İLE GÖRÜŞME

Tunç açıklamalarında geçtiğimiz gün DEM Parti heyeti ile ertelenen görüşmeye de değindi. Bakan Tunç, "Dün şehit cenazesine katıldığım için DEM Parti heyetiyle görüşemedik. Görüşme önümüzdeki hafta olacak" dedi.