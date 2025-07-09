Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan bir fırının önünde meydana geldi. Fırında çalışan Ramazan Koçak, markete gitmek için dışarı çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından önü kesildi. Şüpheli, "B.'ye selam söyleyin" dedikten sonra tabancasını çıkararak Koçak’a ateş etti. Sağ bacağına 4 kurşun isabet eden Koçak, yere yığılırken saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Tefecilik iddiası: Eski sahibin oğlu tehdit mi ediliyordu?

Saldırganın ismini telaffuz ettiği “B.”nin, saldırının gerçekleştiği fırının eski sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. İddiaya göre B., bir süredir tefecilerle sorun yaşıyor ve tehditler alıyordu. Olayın bu tehditlerle bağlantılı olup olmadığı araştırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.