Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Sardunya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Ş., evine girdiğini iddia ettiği, binadakiler tarafından beslenen hamile kediyi, havaya kaldırılıp, yere fırlattı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Ş.’nin kediyi binanın güvenlik kamerasına gösterip yere fırlattığı, daha sonra giriş kapısını açıp dışarı çıkmasını sağladığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ş.’yi 'Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan gözaltına aldı.