Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Trakya Uçurtma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hoşköy sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarının desteğiyle kendi uçurtmalarını yaptı ve gökyüzüyle buluşturdu.

Dünya çapında sanatçılar Trakya semalarında

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin’den gelen profesyonel uçurtma sanatçıları, özel tasarladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakarak görsel bir şölen sundu. Rengarenk uçurtmalar, Şarköy semalarını adeta bir sanat galerisine çevirdi.

"Hayallerimizi ve umutlarımızı gökyüzüne taşıyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, etkinliğin çocuklara mutluluk, büyüklere ise umut aşıladığını belirterek, “Bugün burada Hoşköy’ün masmavi gökyüzünde rengarenk uçurtmaların dansına şahitlik ediyoruz. Çocuklarımızın sevinçlerine ortak oluyor, büyükler olarak hayallerimizi ve umutlarımızı uçuruyoruz” dedi.

"Çocukların zihinlerine unutulmaz anılar ekiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise festivalin sadece eğlenceli bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, “Bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya şahit olduk. Sadece güzel vakit geçirmedik; aynı zamanda onların zihinlerine, geleceğe dair unutulmaz ve değerli anılar ektik” ifadelerini kullandı.