2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. ayağı olan Kapadokya Rallisi, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecek. Yarış, bölgenin doğasına ve kültürel zenginliğine uygun olarak farklı bir başlangıca sahne olacak. 11 Temmuz Cuma sabahı saat 04.30’da bir ralli aracının sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselmesiyle yarış öncesi görsel bir şölen yaşanacak. Aynı gün akşam saat 20.30’da Kayaşehir’de düzenlenecek seremonik start, Nevşehir Valisi Ali Fidan’ın işaretiyle verilecek.

Kapadokya’nın dört bir yanında nefes kesen etaplar

Yarış 12 Temmuz Cumartesi günü Avanos’ta start alacak. Ardından Gülşehir, Açık Saray ve Uçhisar bölgelerinde toprak etaplar geçilecek. 13 Temmuz Pazar günü ise yarışçılar Aşk Vadisi’nden başlayarak Ürgüp, Ortahisar ve Kavak etaplarında mücadele edecek. Ralli boyunca hem sürücüler hem izleyiciler, Kapadokya’nın büyüleyici vadileri ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz anlar yaşayacak.

Peri bacaları arasında ödül töreniyle kapanış

Yarışın sonunda, 13 Temmuz Pazar günü Paşabağları Vadisi’nde, Kapadokya’nın ikonik peri bacaları arasında düzenlenecek ödül töreniyle ralli sona erecek. Organizasyon; sadece motor sporları meraklılarını değil, aynı zamanda doğa, kültür ve görselliğe önem veren tüm ziyaretçileri bölgeye çekmeyi hedefliyor. Kapadokya Rallisi, aynı zamanda Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası’na da puan taşıyarak motor sporları takviminde özel bir yere sahip olacak.