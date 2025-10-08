Bilal Ekşi, “Zamanında kalkıyoruz. Sizleri emniyet ve konfor ile zamanında sevdiklerinize ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. THY’nin bu başarısı, yolcuların uçuş deneyimini iyileştirmeye yönelik güçlü bir adım olarak dikkat çekiyor.

THY’nin zamanında kalkış oranındaki bu yükseliş, havacılık sektöründe hizmet kalitesinin artırılması adına önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Yolcular artık daha güvenli, konforlu ve zamanında uçuşların keyfini çıkarabiliyor.

Sizleri emniyet, konfor ile ZAMANINDA sevdiklerinize ulaștırmaktan memnuniyet duyuyoruz. ❤️