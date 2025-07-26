Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (TESKİ) yapılan açıklamaya göre, Naip Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı.

Barajdaki doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

Süleymanpaşa ilçesine su temin eden barajdaki su seviyesi alarm verici düzeye düştüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Haziran ve Temmuz aylarında baraj havzasına hiç yağış düşmemesi, su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilemiştir. İlimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini geçirmektedir. Bu nedenle, susuzluk yaşamamak için hep birlikte tasarruflu su kullanımına azami özen göstermemiz gerekmektedir. Su biterse hayat biter. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim, hep birlikte geleceğimiz için suyumuzu koruyalım.'