Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın Haberi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar’da yaşanan helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin şehit olduğunu ve ASELSAN çalışanlarının hayatını kaybettiğini belirtti.

Mesajında Kurtulmuş, “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de taziyelerini ileterek, Katar halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajını “Aziz milletimizin başı sağ olsun” sözleriyle tamamladı.