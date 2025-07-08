Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için Saklı Bahçe Düğün Salonu civarına gelen 30 yaşındaki Uğur Umay, bir süre sonra araçtan inerek sulama kanalının kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Umay’ı gören arkadaşları hemen 112’yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlü akıntının olduğu sulama kanalında yapılan aramalarda, itfaiye dalgıcı Cüneyt Gelgeç tarafından yaklaşık 5 kilometre ileride Umay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze Otopsi İçin Morgda, Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Umay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Umay’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.