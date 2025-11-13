Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Özcan Kars, Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde düzenlenen I. Uluslararası Şiddetle Mücadele Kongresi kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre, Kars, 'Sivil toplum ve meslek örgütlerinin işyerlerinde şiddete müdahaledeki rolü' başlıklı sunumunda, şiddet olgusunu sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirdi.

Kars, toplumun şiddet konusunda giderek “sistematik olarak duyarsızlaştırıldığına” dikkat çekerek, sivil toplumun hem kendi iç yapısında hem de toplumsal düzeyde daha fazla inisiyatif ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kars, “Şiddeti yalnızca bir ‘sorun alanı’ olarak görüp kaçıyoruz. Oysa bu, hepimizin içinde bulunduğu bir ekosistemdir. Sivil toplum, bu döngüde pasif izleyici değil, aktif bir dönüştürücü olmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞMEYEN BAŞKANLAR, BASTIRILAN GENÇ SESLER

Sivil toplum örgütlerinde yerleşmiş bazı yapısal sorunların da şiddet kültürünü beslediğini söyleyen Dr. Özcan Kars, "Yıllarca aynı isimlerin başkan olduğu, gençlerin söz hakkı bulamadığı, gönüllülerin angarya iş gücü gibi görüldüğü yapılarda demokratik katılım zayıflıyor. Bu da örgüt içi görünmeyen bir şiddet biçimi oluşturuyor." şeklinde yorumladı.