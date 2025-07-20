Sivas'ta, yaklaşık 20 yıldır kantin işletmeciliği yapan ve ömrünü yardımlara adayan gönüllü Güler Aktaş (49), kendi çabasıyla kurduğu temaslar sonucunda Adıyaman'dan getirttiği 8 ton karpuzu satarak, gelirini İsrail zulmü altındaki Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ulaştırdı.

Sivas'ta yaşayan ve babası Ömer Aktaş'ın eğitimine devam etmesine izin vermemesi üzerine okulda olabilmek adına Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde kantinci olan Güler Aktaş, ömrünü yardımlara adadı. Önceki yıllarda özellikle Afrika'ya yönelik çalışmalara katılan Aktaş, Çad'da mescit yapımı ve farklı ülkelerde su kuyuları açtırılmasına vesile oldu. Hiç evlenmeyen Aktaş, son olarak üreticilerin ellerinde kalan ürünleri Gazze'ye yardıma dönüştürmek için proje geliştirdi. Televizyonda izlediği üreticinin ürünleri satamadığı haberlerinden yola çıkan Aktaş, Adıyaman'dan tanıdığı Yusuf Öztürk (45) ile temasa geçerek üreticilere ulaştı. Yetiştirdiği karpuzları satmakta zorlanan Adıyaman Besnili üretici Numan Sunar (50) ile temas kuran Aktaş, yaklaşık 8 ton karpuzu bedeli karşılığında getirtmek istedi. Üretici Sunar, Gazze'ye yardım amaçlı olduğunu öğrenince karpuzları bedelsiz gönderdi. Sivas'a getirilen karpuzlar tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Aktaş, 4 Eylül Camisi imamı Fikret Fırat ve çevresindeki gönüllü gençlerin desteği ile karpuzların satışını yaptı. Elde edilen gelir, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için Gazze'ye gönderildi.

'HALKIMIZ ÇOK GÜZEL DESTEKTE BULUNDU'

Amacının dünyanın her yerindeki yoksul ve mazlumlara yardım ulaştırmak olduğunu belirten Aktaş, "İnsanlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Hem Sivas'taki kardeşlerimize hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki kardeşlerimize yardım ulaştırıyoruz. Özellikle Afrika bölgesi ve Gazze'ye yoğun yardımlarımız var. Televizyondan izlediğim kadarıyla birçok kardeşimizin karpuzlarının tarlasında kaldığını gördüm. Sonra bu karpuzları iyiliğe çevirelim diye düşündüm. Hem kardeşlerimizin tarladaki ürünleri ziyan olmasın hem onların karına olsun hem de insanların yararına olsun istedim. Bir hocamızı telefonla aradım. O da Adıyaman Besni'den ayarladı, karpuzları bizlere gönderdi. Biz de parasını ayarlayıp göndermek istedik. Tarla sahipleri de sağ olsunlar amacını duyunca para da talep etmediler. 'Madem ürünler Gazze'ye gidiyor bizden olsun' demişler. Yusuf hocamız oradan gönderdi. Bizde burada Fikret hocamızla ve gençlerle birlikte bu faaliyete başladık. Halkımız da çok güzel destekte bulundu. Bazıları karpuz aldı, bazıları aldığı karpuzu buradaki yetime, öksüze ve ihtiyaç sahiplerine hibe etti" dedi.

'KARPUZLARI NAKDE ÇEVİRDİK'

4 Eylül Camii imamı Fikret Fırat ise "Burada asli görevimizin yanında yardım işleriyle uğraşıyorum. Hayır sahibi kardeşlerimiz Besni'den karpuzlarımızı gönderdi. Biz de burada bunu değerlendirip Gazze'ye göndermek üzere satış yapıyoruz. Camimizin etrafındakiler ve çevreden duyanlar geldi ve karpuzları nakde çevirdik. İnşallah bu yardımlar Gazze'ye gidecek. Yaklaşık 8 ton karpuz geldi. Hayır sahiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.