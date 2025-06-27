Sincan Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar evde sıkılmaması için 28-29 Haziran tarihleri arasında Mahalle Eğlenceleriyle minkleri eğlendirecek. Etkinlikte animasyon gösterileri, şişme oyun parkuru, eğlenceli yarışma, müzik dinletisi gibi gösteriler olacakken 28-29 Haziran tarihlerinde akşam 17:00 saatlerinde başlayacak.

"Yazın enerjisini her yere taşıyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Çocuklar, bu şenlikler kaçmaz! Yazın enerjisini her yere taşıyor, çocuklarımız için rengarenk ve dopdolu bir mahalle şenliği başlatıyoruz. Animasyon gösterileri Eğlenceli yarışmalar Şişme oyun parkurları Müzik dinletileri Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı olacak." diye konuştu.