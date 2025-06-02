Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İran’a çinko madeni taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev aldı. Meydana gelen yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Cemal Aslan yönetimindeki 65 ABK 488 plakalı çinko yüklü TIR, Yüksekova-İran kara yolunda, İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü Aslan aracı terk ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, TIR’daki yangına kısa sürede müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak TIR, çıkan yangın sonucu hurdaya döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol, TIR’ın yoldan çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.