İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto etti. Avukatlar, "savunma hakkına yönelik ihlallere karşı sessiz kalmayacağız" mesajı verirken, hukuk devleti ilkelerine aykırı yargı uygulamalarına tepki gösterdi.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protestoda konuşan hukukçular, Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasının mesleki faaliyetleri nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Baro üyeleri, tutuklama kararının geri çekilmesi ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.
Gelişmeler yakından takip edilirken, İstanbul Barosu'nun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni adımlar atması bekleniyor.