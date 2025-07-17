Kuzey Ormanları Savunması, Şarköy bölgesinde çıkan orman yangınının 42 saatlik yoğun müdahale sonrası, yangının 3. gününde kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Ancak yangının yarattığı tahribat ağır oldu; dağlar karardı, orman alanları küle döndü ve henüz yanmamış bölge kalmadı.

Kuzey Ormanları Savunması, yangınların önüne geçilebilmesi için bölgedeki tahrip unsurlarının ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek; "Rüzgar Enerji Santralleri (RES) türbinleri, elektrik nakil hatları, taş ocakları, otoyollar ve işgaller ormanı delik deşik ediyor. Bu unsurlar ormanları yangınlara karşı savunmasız bırakıyor. Eğer bu tahrip unsurları ormandan çıkarılmazsa, çevrelerinde hiç orman kalmayacak," dedi

Kuzey Ormanları Savunması, bölgedeki doğal yaşam alanlarının korunması için acilen önlem alınması gerektiğini ifade etti.