Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Hacı Murat Camii müezzini Bekir Arslan, camide kuran ve siyer eğitimi alan öğrencilere her hafta döner ekmek dağıtıyor. İlçede cemaate yaptığı ikramlar ve yardımlarla tanınan Arslan, hayırseverlerden aldığı destekle camiye gelen öğrencilere döner ikramında bulunuyor.

Salı ve perşembe günleri çevre ilçelere ve diğer illere gittiklerini belirten Arslan, "Çarşamba günü de camimize gelen öğrencilere döner ikram ediyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla bize gelen kurbanları kesiyoruz. Elimizden geldiği kadar döner ikramına devam edeceğiz. Bize gönüllü olarak destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.