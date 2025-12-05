Sarız ilçesinde geçmişte neredeyse her evde kurulan tezgahlarda dokunan Sarız kilimi, zamanla önemini yitirdi. Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, tarihi Türk boylarına dayanan ve eskiden bölge halkına önemli gelir sağlayan kilimi gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti.

Enstitüdeki usta öğreticiler tarafından dokunan kilimler hem unutulmaması için arşivleniyor hem de talep olması halinde satılıyor.

'Sarız kiliminin tarihi neredeyse Türklerin tarihiyle eşdeğer'

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, kilimin Sarız ilçesine ait bir dokuma olduğunu söyledi.

Kilimin geçmişinin Türk tarihine dayandığını belirten Durmuş, şöyle konuştu:

'Sarız kiliminin kendisine ait motifleri ve desenleri var. Bu motifler ve desenler bir kilimde görüldüğü zaman bunun Sarız kilimi olduğuna kanaat getiriyoruz. Kilim sanatı Türklerde, Türkmenlerde, Türkmen boylarında gelişmiş. Her Türkmen boyunun kendisine ait motiflerle, kendi adıyla anılan kilimleri olmuş. Sarız kilimi de bu şekilde kendi özel motifleri olduğu için adıyla anılıyor. Bu Türklerin tarihiyle eşdeğer. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişte ve Anadolu'daki yerleşik hayatta ciddi anlamda dokunmuş ve kullanılmış. Sarız kiliminin tarihi de aslında neredeyse Türklerin tarihiyle eşdeğer çünkü Türkler göçebe oldukları için sürekli kilim dokumuş. Yaklaşık 2 bin yıllık bir kilim sanatı olduğu biliniyor.'

Durmuş, talep halinde usta öğreticiler tarafından enstitüde kurs açıldığını dile getirdi.

Olgunlaşma enstitülerinin misyonu gereği ülkeye ait değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarına dikkati çeken Durmuş, 'Bizim kurumumuzun amacı öncelikle yok olmaya, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak. Bunları topluma yaymak, kursiyerler vasıtasıyla insanlara öğretmek, tanıtımını yapmak, yeniden topluma kazandırmak.' dedi.

'Yaptığımız bütün dokumaları isimlendiriyoruz'

Usta öğretici Fatma Alkış ise Sarız kiliminin zamanla önemini yitirdiğini ifade etti.

Kiliminin kendine özgü motifleri olduğunu vurgulayan Alkış, 'Sarız kilimi düz dokuma olarak geçer. Büyük kilimlerimiz kenarlı olur. Saçaklı yıldız, su yolu, ala boncuğu, buğdaylı gibi motiflerimiz var. Dış kenarı kerpiç motifi, arasında buğday başağı, kenarı su yolu ve kurt ağzı motifi var. Kenar kerpiç, dış kollar kurt ağzı ve ortası pıtrak motifimiz. Burada, unutulmaya yüz tutmuş Sarız kilimi aşama aşama arşivleniyor. Yaptığımız bütün dokumaları isimlendiriyoruz ve bunlar dosya haline getirilip arşivleniyor.' diye konuştu.