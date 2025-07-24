Sakarya ile Bilecik arasında beş gündür süren orman yangını, Mekece-Vezirhan mevkiine kadar ilerledi. Yangının karayoluna yaklaşması nedeniyle Sakarya-Bilecik karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kuzey Ormanları Savunması, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının hızla yayıldığını ve müdahalenin yetersiz kaldığını belirtti. Bölgedeki sıcak hava, rüzgâr ve kuraklık koşulları söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Çevredeki yerleşim yerleri için tehdit oluşturmaya başlayan alevlere, kara ve hava unsurlarıyla müdahale sürüyor. Ancak gönüllü gruplar ve çevre örgütleri, bölgeye daha fazla destek çağrısı yapıyor.

Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve trafik güvenliği açısından alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.