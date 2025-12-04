Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rixos Hotels, birden fazla dijital kanalı aynı anda kullanarak yalnızca marka bilinirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda doğrudan gelirini artırarak, misafirleriyle etkileşimini de güçlendirdi.

Mısır'a BDT'den turist çekmek büyük bir rekabet gerektirirken, şirket, yerel reklam formatlarına hakim, hedef kitlenin dinamiklerini anlayan ve rubleyle ödeme kolaylığı sunabilen iş ortağı arıyordu. İstanbul ve Londra merkezli Digital House bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Yandex Ads'in kullanımını önerdi.

Marttan eylüle kadar geçen süre boyunca şirket, Yandex'in çözümleri ve iş ortaklarının platformlarını bir arada kullandığı çok kanallı kampanya yürüterek seyahat planlamasının her aşamasında insanlara ulaşmayı hedefledi.

Seyahatle ilgili aramalarda çıkan arama reklamları rezervasyon yapmaya yatkın kullanıcılara ulaşmayı sağlarken görsel açıdan zengin kreatiflerden oluşan görüntülü reklamlar ise ilgi alanları ve önceki seyahat davranışlarına dayalı olarak BDT'deki hedef kitleye ulaşmayı sağladı.

Telegram'daki tanıtım paylaşımları ise kampanyanın bölgenin en popüler mesajlaşma uygulamalarından birinde daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kıldı.

Öte yandan, Yandex Travel, premium konumlandırmalar ve ruble ile kolay ödeme imkanları sunarken, Yandex Metrica da ekibe gerçek zamanlı veriler sağlayarak kampanya performansının sürekli iyileştirilmesine olanak tanıdı.

Sonuçlar, kampanyanın tüm ana metriklerinde büyüme ortaya koydu. BDT pazarlından Rixos'un internet sitesine gelen ziyaretçi sayısı yüzde 28,9 artarken, arama ve görüntülü reklamlar aracılığıyla açılan yerel oturumlar yüzde 175 yükseldi, toplam dönüşüm oranı ise yüzde 35 arttı.

Yandex Travel platformunda, Rixos Sharm El Sheikh ve Rixos Premium Seagate otellerinde yapılan rezervasyonlar 6 kat artarken, Rixos Radamis Sharm El Sheikh oteli ise platformdaki karlılık sıralamasında 90. basamaktan 6. sıraya yükseldi. Sonuçlar, Yandex Ads'i şirkete Rusya pazarında müşteri çeken iş ortağı haline getirdi.

- 'Turizm şirketleri, yurt dışındaki destinasyonlarla da yarışıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Ajans Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, turizm şirketlerinin, yalnızca kendi ülkelerindeki rakipleriyle değil, aynı zamanda seyahat edenlerin ilgi gösterdiği yurt dışındaki destinasyonlarla da yarıştığını belirtti.

Yandex Ads'in Rusya'daki büyük platformlar başta olmak üzere Batı Avrupa ve Orta Asya'daki geniş kitleye ve güçlü iş ortağı ağına erişim olanağı sağladığını aktaran Atila, 'Arama ve Telegram gibi platformlar ile Yandex Travel gibi turizm sektörüne özel araçların birlikte kullanıldığı bütüncül ve etkili bir strateji sayesinde Rixos, satışlarını artırırken müşterilerine güvenilir, pratik rezervasyon seçenekleri sunma imkanı da buldu.' ifadelerini kullandı.