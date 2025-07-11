Terör örgütü PKK bugün silah bırakma töreni gerçekleştirdi. Tören basına ve kamuoyuna kapalı olarak yapılırken, “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” adıyla açıklama yapan PKK’lı grup, silahlarını kendi iradeleriyle imha ettiklerini duyurdu. Grup, bu adımın barış sürecine katkı sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.”

Açıklamada, grup üyelerinin silahlı mücadeleyi sona erdirdiği ve siyasi zeminde faaliyet göstermeye hazır oldukları vurgulandı. Açıklama, sürecin siyasi boyutuna da dikkat çekerken, demokratik yöntemlerle çözüm arayışına işaret edildi.

Öte yandan yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.